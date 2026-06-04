ホワイトソックスは３日（日本時間４日）、敵地でのツインズ戦に８―０で快勝。初回からゴンザレスの２点適時打などで４点を先制して連敗を「２」で止め、３３敗２９敗で貯金を再び「４」に増やした。入団１年目の村上宗隆内野手（２６）は５月末に右太もも裏の張りで長期離脱を余儀なくされたが、２０本塁打、４１打点と圧倒的な打撃でチームをけん引。昨季まで３年連続で年間１００敗以上を喫した伝統球団を一気によみがえら