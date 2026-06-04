【モデルプレス＝2026/06/04】俳優の杉浦太陽が6月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとの親子ショットを公開した。【写真】辻ちゃん夫「表情と仕草が愛くるしい」0歳次女との見つめ合いショット◆杉浦太陽、夢空ちゃんとの親子ショット披露杉浦は「生放送と特番収録でした。明日もがんばりましょう！」とつづり、室内で撮影した夢空ちゃんとの写真を投稿。Tシャツ姿の杉浦が、腕に抱いた夢空ち