【モデルプレス＝2026/06/04】モデルの“なちょす”こと徳本夏恵が6月2日、自身のInstagramを更新。ショート丈トップス姿を公開した。【写真】人気恋リア出身27歳美女「くびれが美しすぎる」週5ジムで作り上げた美腹筋◆なちょす、週5ジムの成果の美ウエスト公開なちょすは「週5ジムの成果が出てきたのではないかと思う腹」とコメント。ショート丈の黒いタンクトップとデニムパンツ姿で、腹筋の浮き出た引き締まった美しいウエスト