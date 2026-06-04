【モデルプレス＝2026/06/04】女優の矢吹奈子が6月3日、自身のInstagramを更新。妹とのプライベートお出かけショットを披露し反響を呼んでいる。【写真】24歳元韓国アイドル「びっくり」と話題の映画館降臨ショット◆矢吹奈子、妹との映画館プラベショット公開矢吹は「妹と映画館に。ポップコーンはバター醤油派」とつづり、写真を複数枚投稿。ポップコーンとドリンクを持ち、エスカレーターに乗る姿などを披露している。変装はせ