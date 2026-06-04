高市早苗首相が2026年6月4日の衆院予算委委員会で、自身の陣営が自民党総裁選などで対立候補を中傷する動画を作成したとする週刊文春の一連の報道を巡り、同誌が新たに公表した「会議音声」を確認せず、文字起こしで内容を把握する場面があった。木原稔官房長官も同日午後の定例会見で、記者の質問に答える形で高市氏の対応について言及した。衆院予算委委員会でのやり取り週刊文春は4月29日付の記事で、25年秋の自民党総裁選期間