◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―西武（４日・甲子園）阪神の先発・西勇輝投手が、４回３失点（自責２）で３点リードを許してマウンドを降りた。１点ビハインドの４回に２点を追加された。２本の長短打で１死二、三塁のピンチを招き、西川の打球は右前へ。チャージしてきた佐藤がファンブルし、さらに本塁送球も大きくそれて２人の走者の生還を許した。打者走者も二塁へ。前夜は小幡が痛恨のダブルエラーを犯したが、