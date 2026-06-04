◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―オリックス（４日・東京ドーム）「２番・二塁」で先発出場している巨人の浦田俊輔内野手（２３）が第２打席で右前打を放ち、出場６試合連続出塁とした。１―１の３回２死、オリックス先発・エスピノーザの外角１３９キロチェンジアップにタイミングをずらされながらも体の前で捉えた。これで対外国人投手は１５打数７安打で打率４割６分７厘と打ちまくっている。抜群のミートセンス