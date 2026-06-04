歌手で俳優の香取慎吾が４日、都内で映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」（１２日公開、アントワーン・フークア監督）のレッドカーペットパーティーにちゃんみならと登場。同作の主演でマイケル・ジャクソンの実の甥であるジャファー・ジャクソンも出席した。ゲストとして登場した香取は、キャスト陣に花束を手渡すと、「もう興奮しています。映画『マイケル』最高！」と拳を高々と突き上げた。幼少期からマイケルのファンで「１