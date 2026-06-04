作家の岩井志麻子さんが４日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。殺人や自殺があった事故物件に起こる怪奇現象について、私見を述べる一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで、過去に殺人や自殺などがあった部屋に幽霊がいるか、いないかという「オバケ調査」を都内の不動産ベンチャー企業が開始。事故物件は取引先に告知をしなければ