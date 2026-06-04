◆テニス▽全仏オープン第１２日（４日、フランス・パリ）車いすテニスの男子シングルス準々決勝で、生涯ゴールデンスラム達成の世界王者、小田凱人（東海理化）が、国枝慎吾以来史上２人目の４連覇に向け、残り２勝と迫った。世界ランキング１６位のダニエル・ロドリゲス（ブラジル）に６−１、６―１で圧倒した。第１セットは、滑り出しから一気に４ゲームを連取。１ゲームを失っただけで、６−１で先取。第２セットは５ゲ