女優の木村文乃が４日、都内で行われたＷＯＷＯＷ「連続ドラマＷコンサルタント―死を執筆する男―」（６月７日スタート、日曜・後１０時）の完成報告会に出席した。５月２４日に自身のインスタグラムで第２子の誕生を発表して以降、初の公の場となった。ミステリー作家志望の男性が謎の組織に引きずり込まれ、巨悪に巻き込まれていく物語。木村は、伊藤健太郎演じる主人公・伊崎耀のマネジャー・水畑早紀役を務める。撮影を