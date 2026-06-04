◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―オリックス（４日・東京ドーム）巨人の守備陣が鮮やかな中継プレーで勝ち越し点を阻止し、先発の田中将大投手を救った。１―１の４回２死一塁でオリックス・若月の打球が左中間を深々と破った。左翼の佐々木が捕球から無駄のない反転で中継の泉口に返球すると、外野深くまで追っていた泉口は本塁へ大遠投。やや三塁側に寄った送球を捕手の小林がショートバウンドで好捕し、一塁走者の