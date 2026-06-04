糖尿病治療薬の「マンジャロ」が、“やせる薬”との認識が広がっています。その影響で、SNSを中心に違法な売買が横行し、検挙者も出る事態になっています。医師は、健康被害につながる恐れも指摘しています。 福岡市で4日、「マンジャロ」について聞いてみると。■街の人「存じています。食欲が全然湧かなくて、気持ち悪い、吐き気がするみたいなのは見たことはあります。」Q.周りにマンジャロを使っている人はいますか？「結