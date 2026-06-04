◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―日本ハム（４日・マツダスタジアム）広島・森翔平投手が絶妙なけん制を見せた。１点リードの３回１死一、二塁の場面。野村の打席で、森が二塁けん制。二走・奈良間をタッチアウトだ。遊撃・矢野と絶妙な連携が決まった。その後、野村に左前打、レイエスに四球で満塁を招いたが、郡司を右直に抑え、無失点で切り抜けた。