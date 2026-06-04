松本市の両島川で毎年夏に淡い光で人々を和ませてきたホタルが今年は見ることができない恐れがあるといいます。一体、何があったのでしょうか。たがわ水辺を守る会 横山裕己代表「4、5年前は多いときで（ヘイケボタルが）50匹ぐらい飛んでましたね」そう話すのは松本市にある両島川の環境保全などを行っている「たがわ水辺を守る会」の代表を務める横山裕己さん。両島川は松本市街地では数少ないヘイケボタルが生息する場所でした