長野市にある動物園では、サルやカモなどさまざまな動物の赤ちゃんが生まれています。お母さんにべったりな赤ちゃんにお客さんも釘付けです。長野市篠ノ井にある茶臼山動物園で注目を集めるジェフロイクモザル。体よりも長いしっぽで物をつかんだり木にぶら下がったりすることができます。4月21日に31歳のお父さん「ナルト」と9歳のお母さん「ヒナタ」の間に赤ちゃんが生まれました。茶臼山動物園でジェフロイクモザルの赤ちゃんが