香取慎吾が4日、都内で行われた映画『Michael／マイケル』（12日公開）のジャパンプレミアに登壇し、主人公マイケル・ジャクソン役のジャファー・ジャクソン、幼少期のマイケル役のジュリアーノ・ヴァルディ、ちゃんみならとトークを行った。【写真】楽しそう！主演のジャファー・ジャクソンに花束を渡した香取慎吾子どもの頃からマイケルに憧れていたという香取は、1988年に東京ドーム公演を最前列で観覧した思い出を回想。「