岡山県教育委員会は6月1日、「笠岡地域における県立高等学校再編整備方針」を示した。「『笠岡地域における新しい高等学校の教育内容等について（第1次まとめ）』（令和8年3月公表）を踏まえ、次のとおり、笠岡地域における県立高等学校再編整備方針を決定する」とし、笠岡高等学校・笠岡工業高等学校・笠岡商業高等学校の3校を再編整備対象校に挙げた。新しい高等学校に期待される社会的役割などは「幅広い知識と教養を培い