◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人ーオリックス(4日、東京ドーム)巨人が4回の守備で先発・田中将大投手を救う中継プレーを見せました。巨人は初回に1点を先制されると、2回ウラにキャベッジ選手の11号ソロで同点に追いつき迎えた4回。先発の田中投手は2死までテンポよく奪うものの、後続に四球を与え2死1塁の状況となります。そこで対峙した若月健矢選手には、カウント2-1から甘く入ったスライダーを左中間に運ばれます。レフトの佐々