レディースシューズ・バッグブランド「ダイアナ」から、WEBショップと銀座本店限定の特別なサンダルが登場します。リッチなゴールドメタルが映える人気デザインに、上品なベージュスムースカラーを採用。肌なじみの良いヌーディな色合いが足元を美しく演出し、大人の夏スタイルをワンランク上へ導いてくれます。数量限定での販売となるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです&