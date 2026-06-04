俳優でミュージシャンのGACKT（52）が4日、都内で行われたWOWOWで放送・配信される『連続ドラマWコンサルタント―死を執筆する男―』（6月7日スタート、毎週日曜後10：00／全6話※第1話無料）の完成報告会に参加した。【全身ショット】オーラすごい！レザージャケットを着たGACKT伊藤健太郎と木村文乃が、海が好きという共通点で仲良くなったエピソードを披露。そんな中、GACKTは「海、嫌いなんだよね。だから仲良くなれなか