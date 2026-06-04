「阪神−西武」（４日、甲子園球場）阪神が連日の拙守で追加点を奪われた。０−１の四回。先発の西勇が１死二、三塁から西川が鋭い打球をライトへ運ばれた。これで三塁走者・ネビンが生還。ここで二塁走者・渡部の生還を阻止するために勢いよく前進した右翼・佐藤輝がボールをはじいてしまい、二塁走者も本塁へ。佐藤輝は慌てたのか本塁へ悪送球し、打者走者も二塁へ進塁させてしまった。痛恨のミスに甲子園に悲鳴が響いた。