旧村上ファンドを率いた村上世彰氏の長女・野村絢氏が、テレビ朝日ホールディングス（ＨＤ）の株式を１・８６％取得していることが４日、わかった。テレ朝ＨＤに資本効率の改善などを求める可能性がある。同社が今月２６日の定時株主総会に向けて開示した招集通知によると、野村氏の保有株数は１９５万２１００株で、朝日新聞社（２０・２１％）、東映（１７・７０％）などに続き、８位の大株主となっている。昨年９月時点では