ＤＪＫＯＯ（６４）が４日放送のテレビ東京「〜あなたの知らないＮＯ．１〜選ばれし頂点サマ」への出演をＳＮＳで報告。同番組の企画で、お小遣いをあげてもらったことを明かした。３日付で「超個人的なご報告ＤＯＤＡＮＣＥ」と切り出し、「僕はお小遣い制なのですが、なんとこの度、５年くらい上がらなかったお小遣いをアップさせることに成功しました！！」とサラサラのロングヘアの若々しい美人妻との笑顔の写真を