外資系企業の管理職として、常にヘッドハンティングの対象となるほど有能な52歳のAさん。周囲からは「成功者」と羨まれますが、その内面は、常に結果を求められる極限の精神的ストレスで限界に達していました。【漫画】男性上司「セで始まってスで終わるものなーんだ？」ある夜、14時間を超える激務を終えて帰宅したAさんは、リビングで楽しそうに趣味の刺繍に励む妻の姿を目にしました。そしてテレビのバラエティー番組を見て笑う