ダイハツ新型「軽ワンボックス」発表！“劇的進化”で全方位隙なし！仕事の現場を支える職人から、車中泊やキャンプを趣味とするアウトドア派まで、幅広い層から大きく支持を集めている「軽ワンボックス」。その中でも、乗用車ライクな快適性と高い利便性を兼ね備えたダイハツ「アトレー」が2026年6月4日、安全性能を大幅に引き上げる一部改良を実施しました。【画像】超カッコイイ！ これがダイハツ新型「軽ワンボックス」で