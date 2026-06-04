私はスズカ。給食着の袋を開けた瞬間、暴力的なまでの柔軟剤の香りに襲われました。前の当番のヤマモトくんのご家庭がよかれと思って使ったようですが、タクヤは「給食の味がわからなくなる」と悲痛な声を漏らしています。善意ゆえの「香りの檻」に苦しむタクヤを思うと、胸が痛みます。しかし相手に角を立てずに伝える難しさにも悩んでしまいます。一度洗っても落ちない強烈な匂いと格闘しながら、無香料の洗剤で何度も洗い直すし