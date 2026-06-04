PFUは、プログラマーズキーボード「Happy Hacking Keyboard（HHKB）」シリーズの生誕30周年を記念したモデル『HHKB Professional HYBRID Type-S（押下圧30g）』を、6月4日よりPFUダイレクトにて数量限定で発売することを発表した。 【画像あり】30周年記念デザインの赤色Controlキーを搭載ラインナップ一覧 HHKBシリーズは1996年12月に初代モデル「PD-KB01」を発売して以来、長年にわ