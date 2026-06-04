就学前の子どもたちに税の仕組みを伝える教室が群馬県前橋市の幼稚園で開かれ、園児が紙芝居やクイズで税金について学びました。 前橋市元総社町の認定こども園、鈴蘭幼稚園で開かれた税の教室は、身近な税について知ってもらおうと、消費税など間接税の正しいあり方を考える民間団体、前橋間税会が毎年開いているものです。 ４日は年長の園児２０人が税金に関するクイズに挑戦し、治安の維持や公園の管理などに税が使われてい