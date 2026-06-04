ことしの大会の様子＝２０２６年１月１日前橋市＝ 日本実業団陸上競技連合は、毎年元日に行われるニューイヤー駅伝の統一予選会の開催地が、愛知県田原市に決まったと発表しました。 毎年１月１日に群馬県庁前を発着点として開かれるニューイヤー駅伝は、来年の大会からシード制を採用します。来年の秋に、翌年の大会の統一予選会を実施することを想定しています。 日本実業団陸上競技