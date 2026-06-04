全身泥まみれになりながら、全力プレーで盛り上がりました。田植えの時期を前に、鹿屋市で休耕田を活用したソフトバレーボール大会が行われました。「ピー、ナイスサーブ！よいしょー」鹿屋市高隈地区の田んぼで行われたのは、「どろんこソフトバレーボール大会」です。田植えの時期を前に、休耕田を活用して地域の交流を深めようと毎年行われています。今年は、10代から50