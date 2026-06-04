今年3月にリニューアルした鹿児島市立科学館で、地元の園児たちが七夕飾りをつけました。今年で30回目の開催となる七夕飾り。どのような願いが書かれているのでしょうか。鹿児島市立科学館で願い事を書いた短冊を飾ったのは、真砂保育園の園児たちです。みんなの願い事は？（園児）「かけっこが速くなれますように。みんなと楽しく遊べますように」「ハンバーグ屋さん。作ってるの、ずっと」「スパイダーマ