不適正に表示した牛肉を販売したとして、農林水産省の行政指導を受けた指宿市の水迫畜産について続報です。今年2月、南九州市のふるさと納税の返礼品として、県産の牛肉を送るべきところ、誤って九州産の牛肉を送っていたことが分かりました。指宿市の水迫畜産は、2023年から約1年間、別の牛肉を「黒毛和牛」と表示したり、原産地や個体識別番号を正しく表示せず販売。県内8の自治体でふるさと納税の返礼品にもなっていました