「モビリーデイズ」が交通系ＩＣカードに対応します。一足早く記者が体験してきました。 宮粼 玲太記者「乗車口に設置してあるモビリーデイズの読み取り機。来月から交通系ＩＣカードも利用できるようになります」 これまで広島電鉄ではＩＣＯＣＡやＳｕｉｃａなど交通系ＩＣカードを利用する場合には、降車時に簡易型の端末にタッチしていました。 路面電車では乗務員がいる扉からしか