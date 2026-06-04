＜BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ初日◇4日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース（茨城県）◇予選＝7431ヤード・パー70＞大会初出場のプロ4年目・出利葉太一郎が5バーディ・1ボギーの「66」をマーク。首位と1打差の4アンダー・2位タイで滑り出した。【ライブフォト】あの女子プロも観戦に訪れてました今年のセッティングは、大会史上最長となる7431ヤードのパー70。距離の長さに加え、頭脳的なマネジメントが求めら