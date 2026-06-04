2026年1月に桜島で原付バイクに火をつけるなどし、放火などの罪に問われた男の裁判です。4日の判決で鹿児島地裁は拘禁刑3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。判決を受けたのは、鹿児島市桜島横山町の無職、幸玲良被告(20)です。判決によりますと、幸被告は2026年1月鹿児島市桜島横山町の山林付近で、少女(当時17)と男子高校生(当時16)と共謀のうえ、原付バイクに火を放ち焼損させました。また、同じ日にゴミステ