＜BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ初日◇4日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース（茨城県）◇予選＝7431ヤード・パー70＞国内男子メジャーの第1ラウンドが終了した。選手会長の阿久津未来也が6バーディ・1ボギーの「65」をマーク。5アンダー・単独首位発進を決めた。【写真】女子プロも観戦していました4アンダー・2位タイには2024年大会覇者の岩田寛、池村寛世、出利葉太一郎、坂本雄介、小田祥平が続いた。昨年覇