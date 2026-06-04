MBSの西靖アナウンサー（54）が4日、自身のX（旧ツイッター）で、新型コロナウイルス感染による肺炎のため入院したことを報告した。7月1日付の人事異動でアナウンスセンターを離れる西アナは「YouTubeイベントが終わり、縁側ラジオ収録、角さんとの対談収録も終わり、気が抜けたのか体調を崩し、なかなかよくならないなぁと思っていたら流行ってもいないコロナで肺炎、本日から入院」と入院患者用のネームバンドを手首に付けた