J1浦和は4日、公式サイトを更新。FWオナイウ阿道(30)がサポーターに対し、中指を立てるといった侮辱的な行動を行ったこと関して、出場自粛1試合や制裁金などの処分を科したことを発表した。オナイウをめぐっては、5月31日のアウェー岡山戦の試合後、サポーターとのやり取りの中で、サポーターに対して中指を立てるといった侮辱的行為を行ったことが発覚。クラブは同日に公式サイトを通じて謝罪していた。そして4日、「当該行