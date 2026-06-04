メジャーリーグ・ホワイトソックスの村上宗隆選手が、5月の月間最優秀新人賞に選ばれました。メジャー1年目の今シーズン、村上選手はここまでリーグ2位の20本塁打、41打点をマークしています。5月の8本塁打・18打点という活躍で月間最優秀新人賞が決まりました。一方で、日本時間30日のタイガース戦で負傷したため、右ハムストリングの肉離れで故障者リストに入り、復帰に4週間から6週