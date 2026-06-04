当時12歳の少女に乱暴したとして、21歳のアルバイトの男が逮捕されました。警察によりますと、名古屋市千種区に住むアルバイト・渡邊海斗容疑者(21)は、去年3月15日の深夜、13歳未満だと認識していた当時12歳の少女に乱暴した不同意性交の疑いで逮捕されました。現場は少女の自宅で、「間違いありません」と容疑を認めているということです。被害が発覚したきっかけは、性犯罪被害に遭った人の全国共通相談ダイヤル「#8103