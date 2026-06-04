DeNAの3年目左腕・庄司陽斗投手（25）が4日、今季初めて1軍に合流した。1日に育成選手から支配下登録されたばかり。先発として6日のソフトバンク戦で1軍デビューが見込まれている。聖和学園から青森大を経て03年育成ドラフト4位で入団。25年3月に支配下登録されたものの、1軍登板がないままオフに戦力外となり、育成選手として再契約した。今季はここまでファーム・リーグで11試合（先発6試合）に登板して4勝1敗、1・73と安定