トルコの首都アンカラにある大通り。トラックが荷台を上げたまま走っています。行く手には歩道橋があり、荷台が激突。歩道橋は衝撃で道に崩れ落ちました。よく見ると、歩道橋には階段を上る人が。渡ろうとする直前に橋が落下し、巻き込まれる寸前で難を逃れました。現場にいた人は「クラクションの音が聞こえてきて、振り返ると大きな音がしました。爆弾が爆発したのかと思いました」と話しました。別のカメラの映像を見ると、トラ