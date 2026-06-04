いじめや虐待などの対応を強化するため、愛知県みよし市がすべての小中学校に養護教諭を1人ずつ増員します。みよし市の小山祐市長は4日の会見で、全国で初めて市内全ての小中学校に養護教諭を1人ずつ増員するため、関連予算およそ5250万円を6月補正予算案に盛り込むと発表しました。いじめや虐待などの初動対応や抑止を強化する狙いで、各学校に新たに設置して対応を検討する「セーフガーディングチーム」