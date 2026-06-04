香取慎吾（49）が4日、東京・六本木ヒルズで映画「Michael／マイケル」（12日公開、アントワーン・フークア監督）ジャパンプレミアに登場した。同作は、2009年に急死した「キング・オブ・ポップ」こと米歌手のマイケル・ジャクソンさんの半生を映画化した伝記映画。この日はマイケル・ジャクソンさんの実の甥で主演のジャファー・ジャクソン（29）らとともにトークイベントにも登壇し、「興奮しています。僕もマイケルにたくさんの