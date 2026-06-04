【モデルプレス＝2026/06/04】YOSHIKIプロデュースのオーディションプロジェクト「YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X」から誕生したボーイズグループ・XYの公式サイトが、6月4日に更新された。P→★、KOSEI、MITCHYが7月1日をもってグループを卒業することを発表した。【写真】突如卒業発表したYOSHIKIプロデュースグループ所属イケメン◆YOSHIKIプロデュースXY、3人が卒業公式サイトでは「P→★・KOSEI・MITCHY卒業のご報告」と題した