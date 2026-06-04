【モデルプレス＝2026/06/04】モデルの西山茉希が6月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。テーブルに並ぶ手料理を公開した。【写真】40歳2児のママモデル、娘＆娘友達への「おかえり飯」キャベツのサラダ・唐揚げなど◆西山茉希、「おかえり飯」豪華食卓公開西山は「＃おかえり飯」とハッシュタグを付けて動画を投稿。「台風心配したけど、無事に帰ってきた お友達と帰ってきた よかったよかった」とホッとした様子をつづり、