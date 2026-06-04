【モデルプレス＝2026/06/04】グローバルボーイズグループ・NCT 127（エヌシーティーイチニナナ）のスタッフ公式X（旧Twitter）が6月3日に更新された。テヨン（TAEYONG）が地下鉄に乗る姿を公開し、話題となっている。【写真】人気K-POPイケメン「変装もしないで立ちすぎてる」派手衣装でメトロ乗車◆テヨン、地下鉄に乗車する姿公開投稿では「メトロに乗る すべてが一度に、ネオ」と英語でつづられ、写真を公開。テヨンは金髪ヘア