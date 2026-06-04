【モデルプレス＝2026/06/04】タレントの辻希美が6月3日、自身のInstagramのストーリーズを更新。夕食に用意したおでんを公開し、反響を呼んでいる。【写真】38歳5児のママタレ「業務用レベル」鍋2つ使用した具だくさんおでん◆辻希美、ボリューム満点のおでん披露辻は、キッチンのコンロの上に並べられた料理のプライベートショットを投稿。大きな黒い鍋と小さめの白い鍋の2つを使用し、大根やじゃがいも、厚揚げ、ちくわなどたく