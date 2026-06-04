ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回のテーマは「2026年6月の凶日カレンダー」。凶日が重なるほど「慎重に過ごしたい日」とされます。今回は2026年6月の凶日を解説していきます。開運カレンダーの裏側には、「できれば避けておきたい日」も存在します。不成就日・仏滅など、複数の凶日が重なるほど「何かを新しく始めたり、大きな決断をするには向か